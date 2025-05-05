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Трамп: Россия стремится к контролю над всей территорией Украины

Трамп: Россия стремится к контролю над всей территорией Украины

В интервью NBС News Дональд Трамп заявил, что Россия стремится завладеть всей Украиной. Президент Финляндии Александр Стубб добавляет, что Киев может столкнуться с необходимостью территориальных уступок из-за текущих условий на фронте.

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