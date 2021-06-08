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Укравший отвертки и шуруповерт житель Красноярского края может сесть на пять лет

Укравший отвертки и шуруповерт житель Красноярского края может сесть на пять лет

На станции Иланская сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД задержали похитителя … .

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Александр Киевская Русь
Нищета провоцирует преступления. Любой человек, если он нищий и ему не хватает на питание, увидевший возможность украсть, обязательно украдет. Особенно в маркетах. И нравственность здесь не при чем.

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