Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал продуктивной рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным, прошедшую 7 мая.
Кадыров рассказал о реакции Путина на «последние рассуждения» о главе Чечни в интернете
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Наталия
На переправе коней не меняют. К тому же, Кадыров отлично справляется на своем посту и еще далеко не стар. И вообще, не нам решать.
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9 час.
Генрих
Президент выразил беспокойство о здоровье Адама? Такого количества металла на груди не каждый взрослый выдержит, а здесь еще достаточно юный организм с позвоночником...опять же работа нервная на трех сразу государственно-значимых должностях...
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9 час.
А
Александр24
Слова Кадырова об отставке обычное кокетство. Всё для того, чтобы Путин в очередной раз похвалил его и "уговорил" остаться на посту главы Чечни. Так... Обычный пиар и набивание цены себе.
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1 час.
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