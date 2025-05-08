Кадыров рассказал о реакции Путина на «последние рассуждения» о главе Чечни в интернете

Наталия На переправе коней не меняют. К тому же, Кадыров отлично справляется на своем посту и еще далеко не стар. И вообще, не нам решать.

Генрих Президент выразил беспокойство о здоровье Адама? Такого количества металла на груди не каждый взрослый выдержит, а здесь еще достаточно юный организм с позвоночником...опять же работа нервная на трех сразу государственно-значимых должностях...