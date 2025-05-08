Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Александр24
    Слова Кадырова об отставке обычное кокетство. Всё для того, чтобы Путин в очередной раз похвалил его и "уговорил" ост...Кадыров рассказал...
  • nyha
    как и Песков!!Песков ответил на...
  • Николай Денисов
    А США не пытаются хватануть побольше от других стран, оправдывая это своими национальными интересами и безопасностью?...Песков ответил на...

Кадыров рассказал о реакции Путина на «последние рассуждения» о главе Чечни в интернете

Кадыров рассказал о реакции Путина на «последние рассуждения» о главе Чечни в интернете

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал продуктивной рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным, прошедшую 7 мая.

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Комментарии
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Наталия
На переправе коней не меняют. К тому же, Кадыров отлично справляется на своем посту и еще далеко не стар. И вообще, не нам решать.
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9 час.
Генрих
Президент выразил беспокойство о здоровье Адама? Такого количества металла на груди не каждый взрослый выдержит, а здесь еще достаточно юный организм с позвоночником...опять же работа нервная на трех сразу государственно-значимых должностях...
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9 час.
А
Александр24
Слова Кадырова об отставке обычное кокетство. Всё для того, чтобы Путин в очередной раз похвалил его и &quot;уговорил&quot; остаться на посту главы Чечни. Так... Обычный пиар и набивание цены себе.
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1 час.
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