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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вуэльта». 16-й этап. Гонщики проедут 181 км по холмистому маршруту без категорийных подъемов

8 сентября пройдет 16-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании». «Вуэльта Испании-2026» 16-й этап Кортегана – Ла-Рабида 181,1 км Профиль/ Карта Начало – 14.

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