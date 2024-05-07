В Германии раскрыли, куда придется отступить ВСУ из-за российских военных

БЕРЛИН, 7 мая, ФедералПресс. ВСУ будут вынуждены отступать все дальше, вплоть до Краматорска. Такое мнение высказал военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью немецкому Zeit.
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