Чернышенко: свыше 3 тысяч вьетнамцев учатся в вузах России ежегодно

Дмитрий Чернышенко сообщил, что более 3 тысяч вьетнамцев ежегодно обучаются в российских вузах. На Российско-Вьетнамском форуме также упомянуто о более 500 соглашениях научных и образовательных организаций двух стран в рамках плана до 2030 года.
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