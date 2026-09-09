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Царьград

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Чернышенко: свыше 3 тысяч вьетнамцев учатся в вузах России ежегодно

Чернышенко: свыше 3 тысяч вьетнамцев учатся в вузах России ежегодно

Дмитрий Чернышенко сообщил, что более 3 тысяч вьетнамцев ежегодно обучаются в российских вузах. На Российско-Вьетнамском форуме также упомянуто о более 500 соглашениях научных и образовательных организаций двух стран в рамках плана до 2030 года.

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