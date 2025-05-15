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Петербургский дневник

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Переговоры по Украине в Турции начнутся в 10:00

Переговоры по Украине в Турции начнутся в 10:00

Встречи пройдут в рабочем офисе президента Долмабахче Старт переговоров по конфликту на Украине в Стамбуле, которые пройдут в рабочем офисе президента Турции Долмабахче, запланирован ориентировочно на 10:00 по московскому времени.

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