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Кузьмичев о зарплате Батракова: «Сарвели, который и 10% не делает для «Локо», получает намного больше. Клуб должен к своим игрокам относиться по-другому» 

В 11 играх сезона Мир РПЛ на счету хавбека 7 мячей и 6 ассистов – больше всех по «гол+пас». – Насколько сложно сейчас купить Батракова?  – У него нет отступных, есть штраф за одностороннее расторжение контракта – 20 миллионов.

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