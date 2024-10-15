Кузьмичев о зарплате Батракова: «Сарвели, который и 10% не делает для «Локо», получает намного больше. Клуб должен к своим игрокам относиться по-другому» 

В 11 играх сезона Мир РПЛ на счету хавбека 7 мячей и 6 ассистов – больше всех по «гол+пас». – Насколько сложно сейчас купить Батракова? – У него нет отступных, есть штраф за одностороннее расторжение контракта – 20 миллионов.