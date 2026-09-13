В Саратове прошел литературно-музыкальный вечер «Песня остается с человеком»

В читальном зале сада «Липки» в Саратове состоялся литературно-музыкальный вечер «Песня остается с человеком», посвященный 115-летию со дня рождения Сергея Григорьевича Острового и 120-летию Семёна Исааковича Кирсанова — поэтов, прошедших фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны в качестве военных корреспондентов.