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Культуромания

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В Саратове прошел литературно-музыкальный вечер «Песня остается с человеком»

В Саратове прошел литературно-музыкальный вечер «Песня остается с человеком»

В читальном зале сада «Липки» в Саратове состоялся литературно-музыкальный вечер «Песня остается с человеком», посвященный 115-летию со дня рождения Сергея Григорьевича Острового и 120-летию Семёна Исааковича Кирсанова — поэтов, прошедших фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны в качестве военных корреспондентов.

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