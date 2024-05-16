Главная угроза.

– Господа, не хочу быть гонцом, принесшим плохие вести, но экономике Соединённых Штатов в результате нашей успешной борьбы с Россией и Китаем скоро наступит полный и окончательный трындец! С этим нужно что-то делать! Внутренние проблемы нарастают! Народ начинает задумываться о том, кто именно стал источником их проблем! С каждым днём нам всё сложнее объяснять им, что правильнее отправлять деньги на Украину, чем кормить американцев и заниматься спасением нашей экономики от грядущего коллапса! Господа, давайте уже встряхнёмся и начнём думать конструктивно, как нам спасти нашу экономику! – А причём тут мы? Мы трудимся, не покладая кошелька! Кому война, кому – мать родна.