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Аргументы недели

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Новый закон о платформенной экономике поменяет жизнь самозанятых?

Новый закон о платформенной экономике поменяет жизнь самозанятых?

С 1 октября 2026 года в России вступает в силу закон о платформенной экономике — первый системный документ, регулирующий отношения между цифровыми площадками, заказчиками и внештатными исполнителями.

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