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Джимми Батлер выставил на аукцион за 1 доллар кроссовки, в которых пришел на матч с «Денвером» в 2019 году

Джимми Батлер выставил на аукцион за 1 доллар кроссовки, в которых пришел на матч с «Денвером» в 2019 году

Лидер «Майами» Джимми Батлер выставил на аукцион за 1 доллар кроссовки, в которых прошелся по туннелю перед матчем «Филадельфия» – «Денвер» в 2019 году.

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