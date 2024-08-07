У ВСУ не получается добиться успехов на поле боя Украинский офицер-медик Геннадий Друзенко* сообщил, что командование постепенно готовит военных к переговорам, так как добиться успехов на поле боя у ВСУ не получается.
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