В Приморском крае полицейские наградили 12-летнюю школьницу, которая помогла сверстнице выбраться из реки

Ангелина Гвоздь – отважная девочка с «горячим» сердцем. В отделе МВД России по городу Артему состоялось чествование юной жительницы Артемовского городского округа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх