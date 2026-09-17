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Проект по производительности труда сэкономил бизнесу Подмосковья 12 млрд рублей

Проект по производительности труда сэкономил бизнесу Подмосковья 12 млрд рублей

Предприятия Подмосковья, участвующие в федеральном проекте «Производительность труда», получили совокупный экономический эффект свыше 12 миллиардов рублей.

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