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Фридрих Мерц хочет предъявить нам ультиматум

Фридрих Мерц хочет предъявить нам ультиматум

Ну, наконец-то.Дождались. Путину поставили ультиматум! Да трезвая я, чего вы? Я вообще не пью.

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Комментарии
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Лидия
Осенью у всех  психов происходит обострение, видно и у этого всё обострилось и встало дыбом.
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СЕ
Сергей ЕВ
Немцы забыли историю ВОВ
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Silver Kont
Да послать к нему наших туристов с целью изучения архитектуры древних германских церквей, они ему заодно мозги вправят, и &quot;новичком&quot; угостят...
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