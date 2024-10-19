Ну, наконец-то.Дождались. Путину поставили ультиматум! Да трезвая я, чего вы? Я вообще не пью.
Фридрих Мерц хочет предъявить нам ультиматум
Комментарии
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Лидия
Осенью у всех психов происходит обострение, видно и у этого всё обострилось и встало дыбом.
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10 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Немцы забыли историю ВОВ
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8 час.
Silver Kont
Да послать к нему наших туристов с целью изучения архитектуры древних германских церквей, они ему заодно мозги вправят, и "новичком" угостят...
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1 час.
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