Гуманоидные роботы: «детский сад» для обучения ИИ в городе Чжэнчжоу

Трудно представить, не видя этого вблизи, гуманоидного робота с жестким металлическим каркасом, поющего отрывок из классической Хэнаньской оперы «Хуа Мулань» с контролируемой фразировкой и стилизованными движениями, или отбивающего барабан и танцующего в ритме популярной песни «Да Хуа Цзяо» (Свадебное паланкин).
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