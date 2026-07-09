Гуманоидные роботы: «детский сад» для обучения ИИ в городе Чжэнчжоу

Трудно представить, не видя этого вблизи, гуманоидного робота с жестким металлическим каркасом, поющего отрывок из классической Хэнаньской оперы «Хуа Мулань» с контролируемой фразировкой и стилизованными движениями, или отбивающего барабан и танцующего в ритме популярной песни «Да Хуа Цзяо» (Свадебное паланкин).