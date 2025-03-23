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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даг Кристи: «Валанчюнас великолепен. Мы не просим его делать то, чего он не умеет»

«Йонас был великолепен. Он помогает нам своим присутствием в «краске», габаритами, защитой кольца. Мы не просим его делать то, чего он не умеет.

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