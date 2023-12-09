"Хоронят не тех и деньги не выплачивают": Спустя 4 месяца после гибели Пригожина о ЧВК "Вагнер" вскрылись нехорошие факты

Интересная жизнь с Vera Star С момента гибели Евгения Пригожина прошло уже почти 4 месяца, и ожидаемо с уходом из жизни основателя ЧВК "Вагнер", на свет начинают являться крайне неприятные факты из деятельности названой военной компании.