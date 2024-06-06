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Прицелы отправлял в США сибиряк

Прицелы отправлял в США сибиряк

Таможенники накрыли канал контрабандных поставок в США прицелов для огнестрельного оружия. Сотрудники Сибирской оперативной таможни в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили канал контрабандных поставок в США прицелов для стрелкового огнестрельного оружия.

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Комментарии
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Андрей
А лишение жизни подобных не предусмотрено?
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16 час.
Дмитрий Гурин
С чего? Он что взрывчатку пересылал? Только вопрос нахрена америкосам наши прицелы, у них в Аризоне и Пенсильвании Болгары не хуже выпускают как кстати и АК новых модификаций, 100-то серии под НАТОвский стандарт, уже (если правильно помню) с 2005 -го. И как всегда без лицензии. Ну этим балуются все от Китая до ЮАР. Правда большая часть дерьмо, особенно у Поляков..... даже тот же старенький Израильский Галиль практически копия Калаша.... Тут думаю почему таможенники всполошились, в том что частник отсылал потенциальному противнику. Вообще то прицелы можно заказать и по интернету с доставкой но только в определенные страны (пневмат 24, попади в 10).
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13 час.

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