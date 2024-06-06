Прицелы отправлял в США сибиряк

Дмитрий Гурин

С чего? Он что взрывчатку пересылал? Только вопрос нахрена америкосам наши прицелы, у них в Аризоне и Пенсильвании Болгары не хуже выпускают как кстати и АК новых модификаций, 100-то серии под НАТОвский стандарт, уже (если правильно помню) с 2005 -го. И как всегда без лицензии. Ну этим балуются все от Китая до ЮАР. Правда большая часть дерьмо, особенно у Поляков..... даже тот же старенький Израильский Галиль практически копия Калаша.... Тут думаю почему таможенники всполошились, в том что частник отсылал потенциальному противнику. Вообще то прицелы можно заказать и по интернету с доставкой но только в определенные страны (пневмат 24, попади в 10).