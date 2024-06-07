Мезальянс или судьба? 9 актрис, которые запали на мужчин «помладше»

Могут ли 20 лет разницы повлиять на отношения? Публике кажется, что да, а самим влюбленным – нет. Почему-то к парам, где мужчина старше избранницы, относятся более благосклонно, чем к тем, где возрастной “перевес” на стороне женщины.
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