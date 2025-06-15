БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сквозь смех: правь, Британия, морями!

Сквозь смех: правь, Британия, морями!

Положительно, этот мир катится куда-то не туда. Уже не первый год наблюдаем, как в Европе политики и чиновники тихо теряют последние куски черепицы с крыш, но вот теперь и оплот русофобии присоединился к ним.

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