Аэропорт Петропавловска-Камчатского обязуется снизить тарифы для грузового терминала после проверки ФАС

Главный аэропорт Камчатки, международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово), был вынужден пересмотреть тарифы на услуги грузовых терминалов после того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что они были завышены.
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