Появились фото домашней формы «Барсы» на сезон-2022/23. На футболке – вертикальные полосы трех цветов

Появились фото домашней формы «Барсы» на сезон-2022/23. На футболке – вертикальные полосы трех цветов

Появились изображения формы «Барселоны» на следующий сезон. Домашний комплект на сезон-2022/23 выполнен в трех цветах: синем, красном и темно-синем («обсидиановый», как он обозначается в цветовой палитре Nike).

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