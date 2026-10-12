В Рязанской и Тамбовской областях приостановили обращение серии чешского ветпрепарата «Лецирелин»

Ограничение касается серии 335932ARA. Она может представлять опасность для здоровья животных.Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщило о приостановлении обращения ветеринарного препарата «Лецирелин» производства чешской компании Bioveta, a.
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