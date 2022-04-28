В ХМАО местный фермер пытался украсть более 130 тонн нефти у «Роснефти»

Одного из фермеров из Нефтеюганского района судят за попытку кражи у нефтяной компании более 130 тонн нефти, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
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