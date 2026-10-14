Avia.pro - СМИ В Азербайджанской Республике ситуация в сфере общественного порядка и религиозной стабильности резко обострилась, перейдя в фазу открытого уличного противостояния между консервативной частью населения и официальными органами государственной власти.
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Аль-каида, одним словом.
В СССРе такого не было. Баранов хватало, но их держали в кошарах, а не выпускали на улицы.
Религия- смешно! Просто не хотят ухаживать за волосами- делать причёски, мыть голову, причёсываться. Надел балахон на растрёпу с утра и весь день свободна. Ни тебе ветер, ни тебе дождь.
Религия запрещает непокрытые головы женщинам, женщины должны сохранять скромность в своем облике...Волосы показать - не скромно по религии? Ну все религии и так называемые традиции придумали сами люди и в своих целях. Боги тут совсем не при чем.
Азербаджан... это Скорпион по знаку зодиака... А мрачнейший Скорпион не любит никаких перемен ни в чём... Скорпион не меняется никогда... и ни в чём... Более того, Скорпион... критик... Воодще-то девушки лицо закрывали от солнца, чтобы не быть смуглыми... Мужики то белолицих больше любят... А без платка и наши девушки из хаты не выходили... Иначе позор... опростоволосилась...
Это ожидает и Россию. Это- не религиозность и не мода, это - экстремизм. И если срочно не принять Законы на государственном уровне исламизм захлестнет страну.
Нарушителей наших законов депортировать из страны, тех кто получил гражданство - лишать и тоже депортировать. У нас и раньше были верующие разных религий, но такого проявления и насаждения обрядов и одежды не было.. Государство наше светское и нельзя никому этого нарушать не под каким предлогом. Лоббистов из числа депутатов всех уровней лишать мандатов, за нарушение законов
Однозначно полный запрет на религиозные символы одежды в школах и на улице. Кому не нравится: чемодан - вокзал - встречай родной аул и с запретом на возвращение.... Директоров школ допускающих религиозные элементы в одежде увольнять с должности..... Ввести единообразную форму одежды для школьников. Различие сделать для учеников начальных, средних и старших классов. Понравилась единообразная форма учащихся в Абхазии.