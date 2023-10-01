А все обвинения в финансировании ВСУ "разгоняют ЦИПСО", уверен общественникГлава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, охотник на непатриотичных селебрити Виталий Бородин выразил поддержку в адрес Ани Лорак, выступившую на московской концерте с песней на украинском языке.