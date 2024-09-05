Фото: Царьград Генерал-майор Валерий Муминджанов, которого арестовали по подозрению в коррупции, пошёл в отказ в зале суда.
Пошёл в отказ: Задержанный генерал-майор Муминджанов ответил на обвинения в зале суда
Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
А у этих пацанов кто посчитает?
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1 час.
Анатолий Рябенко
Родившаяся после развала СССР система капитализма позволяет делать всё, в том числе и коррупции (бизнес). Примерять всё из системы социализма на новые условия капитализма не справедливо. Если государство допустило без контроль то расстреливать нет оснований: виновато государство, которое обязано утвердить систему контроля и у всех материально ответственных лиц брать подписку. И вот тогда нарушителей проворовавшихся можно и расстрелять или повесить, если они сами не пустят себе пулю в глупую голову.
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1 час.
Екатерина Сергеева
Следствие будет идти год, а то и больше, хотя все просто - математика в помощь: сколько заработал за последние 10 лет и сколько потратил
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9 мин.
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