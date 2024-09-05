Пошёл в отказ: Задержанный генерал-майор Муминджанов ответил на обвинения в зале суда

Анатолий Рябенко

Родившаяся после развала СССР система капитализма позволяет делать всё, в том числе и коррупции (бизнес). Примерять всё из системы социализма на новые условия капитализма не справедливо. Если государство допустило без контроль то расстреливать нет оснований: виновато государство, которое обязано утвердить систему контроля и у всех материально ответственных лиц брать подписку. И вот тогда нарушителей проворовавшихся можно и расстрелять или повесить, если они сами не пустят себе пулю в глупую голову.