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Пошёл в отказ: Задержанный генерал-майор Муминджанов ответил на обвинения в зале суда

Пошёл в отказ: Задержанный генерал-майор Муминджанов ответил на обвинения в зале суда

Фото: Царьград Генерал-майор Валерий Муминджанов, которого арестовали по подозрению в коррупции, пошёл в отказ в зале суда.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
А у этих пацанов кто посчитает?
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1 час.
Анатолий Рябенко
Родившаяся после развала СССР система капитализма позволяет делать всё, в том числе и коррупции (бизнес). Примерять всё из системы социализма на новые условия капитализма не справедливо. Если государство допустило без контроль то расстреливать нет оснований: виновато государство, которое  обязано утвердить систему контроля и у всех материально ответственных лиц брать подписку. И вот тогда нарушителей проворовавшихся можно и расстрелять или повесить, если они сами не пустят себе пулю в глупую голову.
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Екатерина Сергеева
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