Рязанцам рассказали о развитии велодвижения в городе

Глава региона рассказал, что лично проехался по Рязани на велосипеде. Впечатления от поездки, по его словам, разные – есть отдельные красивые и удобные велодорожки, но они не объединены в единые маршруты.
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