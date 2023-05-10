Сенатор Пушков заявил о проигрыше США в битве за Сирию

Возвращение Сирии в состав Лиги арабских государств (ЛАГ) свидетельствует о проигрыше Вашингтона. Об этом заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.