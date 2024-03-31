Многие страны, в особенности страны глобального Юга, восхищены политикой президента России Владимира Путина, который бросил вызов НАТО и тем силам, которые удерживали массы в состоянии "идеологического паралича".
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