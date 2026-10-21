Жители Новосибирской области вошли в число пострадавших от утренних неполадок в работе «ВКонтакте» и литературной платформы «Литнет» 21 октября, на которые суммарно пожаловались пользователи более чем из 60 регионов страны.
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