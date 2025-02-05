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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Farming Simulator 25 поделились планами на будущее и показали дорожную ...

Разработчики Farming Simulator 25 поделились планами на будущее и показали дорожную ...

Разработчики Farming Simulator 25 поделились планами на будущее и показали дорожную картуВ первом квартале 2025 года игроков Farming Simulator 25 ждет переработка карты Silverrun Forest, полноценная поддержка VR, новый контент и множество правок игрового процесса.

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