Разработчики Farming Simulator 25 поделились планами на будущее и показали дорожную картуВ первом квартале 2025 года игроков Farming Simulator 25 ждет переработка карты Silverrun Forest, полноценная поддержка VR, новый контент и множество правок игрового процесса.
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