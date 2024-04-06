Капитулировать или жить при свечах: Россия решила давить на Киев ударами по энергетическим объектам Евгения КомароваСогласно последним данным, 4 апреля произошел новый российский удар по Харькову и области.
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