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ВС РФ поразили один из крупнейших центров по сборке разнообразных БПЛА в Киеве

ВС РФ поразили один из крупнейших центров по сборке разнообразных БПЛА в Киеве

В ночь на 13 февраля российскими средствами ПВО было в общей сложности нейтрализовано 83 украинских БПЛА: 37 единиц над территорией Брянской области, по 12 – над Курской и Липецкой областями, 9 – над Тверской областью, по 3 – над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями и 1 – над Ростовской областью.

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Анатолий ashkourin
Выбил окна и дверь,и балкон уронил...
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