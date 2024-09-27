Шампиньоны, фаршированные курицей в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю приготовить в духовке простое, вкусное и достаточно сытное блюдо - шампиньоны, фаршированные куриным фаршем.
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