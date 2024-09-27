Шампиньоны, фаршированные курицей в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю приготовить в духовке простое, вкусное и достаточно сытное блюдо - шампиньоны, фаршированные куриным фаршем.