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Борец Джордан Берроуз: «В Америке самые красивые женщины. Это лучшая страна, которая задает тренды всему миру»

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Джордан Берроуз назвал США лучшей страной мира с самыми красивыми женщинами.

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