Духовный лидер Ирана Хаменеи: Ливан заставит Израиль пожалеть о вторжении

Юрий Селиванов Израиль необходимо наказать за убийства мирных граждан окружающих стран. Но кто будет израиль наказывать, хулиганы в тапочках могут только угрожать и запугивать, а евреи знай себе бомбят их города. Не войны они.

Геннадий Бережнов США потворствуют Израилю и помогают во всём, а Иран только говорит, что Ливан может сделать, но реальной помощи не будет. Так что Ливан должен далее подумать что делать!