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Духовный лидер Ирана Хаменеи: Ливан заставит Израиль пожалеть о вторжении

Духовный лидер Ирана Хаменеи: Ливан заставит Израиль пожалеть о вторжении

Ливан заставит Израиль пожалеть о вторжении. Об этом после сообщений о гибели в результате авиационного удара по Бейруту генерального секретаря шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы заявил духовный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи, информирует агентство Tasnim.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Израиль необходимо наказать за убийства мирных граждан окружающих стран. Но кто будет израиль наказывать, хулиганы в тапочках могут только угрожать и запугивать, а  евреи знай себе бомбят их города. Не войны они.
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8 час.
Геннадий Бережнов
США потворствуют Израилю и помогают во всём, а Иран только говорит, что Ливан может сделать, но реальной помощи не будет. Так что Ливан должен далее подумать что делать!
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6 час.
людмила михайлик
Тяжёлые времена на земле, войны, нет мирной жизни после развала СССР,кто то должен объединять к миру, а не США к войнаи
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