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Spectator: диверсии украинских спецслужб могут привести Запад к войне

Spectator: диверсии украинских спецслужб могут привести Запад к войне

Профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти заявил, что операции украинских спецслужб могут спровоцировать Москву нанести ответный удар, что повлечет за собой втягивание западных стран в конфликт.

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