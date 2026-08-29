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Путин посетовал, что недостаточно внимания уделяет своей школьной учительнице

Путин посетовал, что недостаточно внимания уделяет своей школьной учительнице

РИА Новости/Гавриил Григоров Президент РФ Владимир Путин посетовал, что уделяет своей школьной учительнице Вере Гуревич недостаточно внимания.

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