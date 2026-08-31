«Главное было — выжить»: омские грибники столкнулись в лесу с семьей медведей. В группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» подписчица Софья рассказала о своем «улове» грибов в Больших Уках.
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