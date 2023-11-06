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Экс-политстратег Обамы усомнился в необходимости участия Байдена в выборах

Экс-политстратег Обамы усомнился в необходимости участия Байдена в выборах

Экс-политстратег администрации бывшего президента США Барака Обамы Дэвид Аксельрод в воскресенье, 5 ноября, усомнился в целесообразности участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах осенью 2024 года.

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