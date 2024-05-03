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Резкий рост тарифов может испортить выборы для Осипова – аналитики

Резкий рост тарифов может испортить выборы для Осипова – аналитики

Рост тарифов на теплоэнергию в Забайкалье, помимо всего прочего, вызван падением мировых цен на уголь, вследствие чего угледобывающие предприятия вынуждены повышать стоимость на внутреннем рыке, об этом сообщают аналитики российских Telegram-каналов.

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