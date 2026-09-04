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Царьград

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Гончаренко сообщил об отмене правительственного часа в Киеве

Гончаренко сообщил об отмене правительственного часа в Киеве

Верховная рада отменила правительственный час из-за воздушной тревоги в Киеве. Депутат Алексей Гончаренко отметил, что пленарная неделя завершена, поскольку министры были вынуждены покинуть заседание после начала тревоги.

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