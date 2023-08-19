Планшет для управления огнём "Командор-ВТ" представлен на форуме "Армия-2023"

Современные артиллерийские и ракетные установки – это сложные высокотехнологичные системы для эффективной стрельбы, требующие точных расчётов, от скорости выполнения которых в условиях реального боя зависят жизни наших бойцов и успех всей операции.
Современные артиллерийские и ракетные установки – это сложные высокотехнологичные системы для эффективной стрельбы, требующие точных расчётов, от скорости выполнения которых в условиях реального боя зависят жизни наших бойцов и успех всей операции.
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