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Шедевр антикитайской пропаганды

Шедевр антикитайской пропаганды

Они продолжают качать тупейший вброс формата "раз с уйгурами/мусульманами публика притомилась читать - переключимся на то, что Китай христиан угнетает" про то, что в Китае в церквях образы Иисуса и Богоматери заменяют на Си.

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