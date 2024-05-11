Крупнейшие разработчики приложений не стали внедрять платежи в обход App Store A...

Крупнейшие разработчики приложений не стали внедрять платежи в обход App StoreApple недавно представила новую систему внешних платежей для приложений в App Store, которая должна была устранить претензии разработчиков к несоизмеримой сумме комиссии магазина.
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