Александр Бельский: «Умело сочетая традиции агропрома и передовые технологии, вы обеспечиваете страну продовольствием»

Председатель ЗакСа поздравил работников сельского хозяйства с праздником Председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства с профессиональным праздником.
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