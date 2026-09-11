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Пятый канал

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Когда ждать конец света? Чат-боты рассказали, как они уничтожат человечество

Когда ждать конец света? Чат-боты рассказали, как они уничтожат человечество

Бывший исследователь Anthropic Джейкоб Коксон уволился и сделал громкое заявление: нейросети могут выйти из-под контроля уже к концу 2027 года.

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